Iate Clube/FEL/Londrina Futsal goleia e assume liderança do grupo na segunda fase

No sábado (01), a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal jogou no Ginásio do SESC Londrina Norte e goleou a equipe do Itaipulândia Futsal/ACEREG por 4 a 0, e assumiu a liderança do Grupo F, com três pontos ganhos, mas com um quociente melhor no gol average. Os gols da partida foram anotados por Maycon, duas vezes, ambos no primeiro tempo, e Eci e Paulinho, na segunda etapa. A equipe londrinense aguarda uma definição em comum acordo com a Jaclani Futuro Copagril/SempreVida/Sicredi/Pref. de Marechal Cândido Rondon, próximo adversário, para a definição da data, do local e horário da partida, que será realizada em Londrina.

Desde o início da partida, a equipe iateana dominou as ações ofensivas da partida, com finalizações sequenciais, criando boas chances de gols. Maycon abriu o placar após dividida de bola, no meio da quadra, e depois aumentou a vantagem para dois a zero após criação de jogada iniciada por ele, passando por Paulinho e Luan Vitor, até a conclusão final. No segundo tempo, o domínio continuou e dois gols sacramentaram o resultado: Eci, após jogada pela direita, finalizou firme e fez três a zero; e Paulinho, capitão da equipe, pelo lado esquerdo da quadra de ataque, finalizou de forma rasteira, e fechou o placar.

A equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal realizou a sua primeira partida na região norte da cidade e contou com o apoio dos torcedores locais, que torceram e apoiaram desde o início do jogo. Algumas crianças entraram com os atletas iateanos, fortalecendo o vínculo delas com o esporte de alto rendimento e criando um laço com a identidade do clube, que busca valorizar os promissores esportistas da nossa cidade. Atletas, membros da comissão técnica e diretoria agradecem o apoio de todos os presentes no ginásio e que o SESC Londrina Norte possa se tornar, a cada partida, uma 'casa' para o futsal londrinense.

Rafael Ribeiro/Asimp

Clique nas fotos para ampliar