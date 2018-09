Comemorações dos 196 anos de Independência do Brasil tem início em Londrina

Para celebrar os 196 anos de Independência do Brasil, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está realizando desde sábado (1º) atividades cívicas a partir das 8 horas. Na manhã desta segunda-feira (3), foram hasteadas as bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina em frente aos três poderes, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Fórum Municipal de Londrina.



Para participar do hasteamento e da execução dos hinos nacional e de Londrina, foram convidadas as escolas municipais Jadir Dutra de Souza e a Maria Carmelita Vilela Magalhães. Desta última, participaram três turmas, sendo 30 crianças do 4º ano e 18 do P4. Segundo a diretora desta unidade escolar, Vânia Márcia Ceciliano Mazer, momentos como este realizados na Prefeitura vêm ao encontro do conteúdo interdisciplinar repassado em sala de aula e ajudam a estimular o civismo nos pequenos. “É importante participar porque isso trabalha a conscientização pela cidadania e pelo patriotismo ao nosso país. Toda semana, nós cantamos o hino com as crianças e isso está no dia a dia das atividades escolares, sempre abordamos o valor do patriotismo”, disse.



Além dos estudantes, representantes do Grupamento Tático de Apoio em Motocicletas (GTAM) e demais membros da Guarda Municipal de Londrina (GML) também estiveram presentes juntamente com os policiais do 5° Batalhão Da Polícia Militar do Paraná (5º BPM), com o controlador-geral do Município, Newton Hideki Tanimura e servidores municipais.



Para a representante da Secretaria Municipal de Educação e diretora pedagógica, Mariangela Bianchini, a participação de todos na semana é extremamente importante dado o contexto social, político e econômico pelo qual o Brasil está passando. “Aqui, vemos o quanto é importante trazermos as crianças, principalmente pelo momento em que se encontra nosso país e vemos esse espírito de cidadania nas crianças. Parabenizo a boa vontade de todos e desejo que todos estejam presentes durante o Desfile Cívico de sexta-feira”, frisou.



No último sábado (1º), marcaram presença os membros do Tiro de Guerra de Londrina (TGL) e os escoteiros da Seção Escoteira Autônoma do Ar Órion e do Grupo Escoteiro Andrômeda de Londrina. O sub-tenente do Tiro de Guerra de Londrina (TGL), Sílvio Barreto, fez um pronunciamento oficial para a abertura das atividades.



Até quinta-feira (6), diversas crianças devem participar das comemorações no Centro Cívico. Amanhã (4), às 8h, a responsabilidade cívica contará com a presença da Secretaria Municipal de Assistência Social, que assistirá as apresentações das Escolas Municipais da Vila Brasil e da Maria Carmelita Vilela Magalhães.



Na quarta-feira (5), às 8h, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, estará presente com os alunos das escolas municipais Melvin Jones e Maria Carmelita Vilela Magalhães. Na quinta-feira (6), às 8h, a secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes, vai participar junto com os alunos das Escolas Municipais da Vila Brasil, Maestro Andréa Nuzzi e da Maria Carmelita Vilela Magalhães. Na sexta-feira (7), a partir das 9 horas, começará o tradicional Desfile Cívico-Militar, na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste).

N.Com