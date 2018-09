Londrina recebe XXIX Campeonato Brasileiro de Kungfu/Wushu

A luta que conhecemos no ocidente como Kung Fu, na verdade se chama Wushu (arte da guerra) e foi criada há pelo menos 4 mil anos, na Mongólia. Na década de 60 ganhou as telas do cinema com o astro Bruce Lee e um pouco antes, em 1949, foi transformada em esporte de alto rendimento pelo Governo Chinês. A modalidade marcada por movimentos rápidos e precisos, saltos, acrobacias, chutes, espadas, lanças e combate; vai tomar conta de Londrina entre os dias 5 e 9 de setembro, no Ginásio Moringão.

Mais de 600 participantes de 18 estados farão parte deste espetáculo. O Campeonato Brasileiro de Wushu/Kung Fu é a maior competição nacional da modalidade, acontece a todos os anos, e é também a seletiva para eventos internacionais, como o Sul-americano, Pan-americano e Mundial.

O Wushu é subdividido entre TAOLU (movimentos sequenciais com ou sem armas de apresentação) e SANDA (combate entre dois atletas, em categorias por peso). Serão dias intensos de disputas em três arenas de competição.

O evento será palco também para o 3º Campeonato Universitário de Wushu, competição oficial homologada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

Pela primeira vez em 29 edições a competição terá uma transmissão pelo canal do YouTube com o objetivo de difundir cada vez mais o esporte de alto rendimento.