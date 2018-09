Ceasa de Londrina terá horário especial no feriado

A Ceasa de Londrina terá horário especial nesta sexta-feira (7 de setembro). O mercado estará aberto das 3 às 9 horas da manhã. As outras quatro Ceasas no Estado, em Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, fecham nesta data, feriado nacional em comemoração a Independência do Brasil.

Todas as unidades voltam a funcionar normalmente no sábado (8). Confira abaixo, no serviço, os horários de atendimento dos mercados atacadistas de cada unidade, assim como demais informações de contato das Ceasas.

CEASA LONDRINA

Horários: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 4 às 8 horas, e das 13h30 às 16 horas.

Terças, quintas-feiras e sábados das 5 às 9 horas.

Dia 7 de setembro, sexta-feira, das 3 às 9 horas.

Dia 8 de setembro – mercado aberto.

Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindoia.

CEP: 86.031-770 – Londrina – Paraná.

Fones: (0**43) 3325-4713 – (0**43) 3325-4404.