Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/09/2018

Primeira Leitura (1Cor 2,10b-16)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 10bo Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. 11Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12Nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. 13Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito: assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais.

14O homem psíquico – o que fica no nível de suas capacidades naturais – não aceita o que é do Espírito de Deus: pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. 15Ao contrário, o homem espiritual – enriquecido com o dom do Espírito – julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 144)

— É justo o Senhor em seus caminhos.

— Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura.

— Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder!

— Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder, de geração em geração.

— O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou.

Evangelho (Lc 4,31-37)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 31Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. 32As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. 33Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: 34“Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus!”

35Jesus o ameaçou, dizendo: “Cala-te, e sai dele!” Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. 36O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: “Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem”. 37E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Cristo expulsa o mal da nossa vida

Precisamos conquistar a pureza das crianças, porque Jesus é aquele que expulsa o mal e as impurezas da nossa vida

“Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem” (Lucas 4,36).

Jesus estava na sinagoga e havia um homem possuído por um espírito impuro, que gritava em alta voz: “Quem és tu, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para perder-nos”. É muito importante salientar que o espírito maligno é impuro, sujo, e a obra dele é sujar o mundo, torná-lo imundo e impuro, é deixar toda a humanidade suja.

Já deu para ver que é horrível uma casa suja, uma cidade suja, um mundo totalmente sujo e impuro, mas pense como é horrível uma alma impura, suja e imunda, e a obra dele é justamente essa.

Não fique pensando que possessão é o fato de uma pessoa começar a gritar ou falar palavras desordenadas. É óbvio que existem casos de possessões por todo o mundo, mas a grande possessão do mundo é a impureza.

O maligno não se conforma só com o coração, ele começa pela mente. Uma mente suja tem muitas maldades, ela vê tudo pela ótica do mal. Não é difícil ver quando as pessoas vão conversar, e logo no início da conversa alguém já traz o negativo e o maldoso. O problema é a maldade que já está na cabeça, depois do coração que fala por meio da boca e sai mais coisas maldosas e impuras que estragam a melhor coisa que queremos conversar, pensar ou fazer.

A forma de o inimigo agir no mundo em que estamos é para nos tornar pessoas impuras. E de que maneira isso acontece em nós? Somos uma mistura, o bem está em nós, a graça de Deus está em nós, as virtudes estão na nossa vida e no nosso coração, entretanto, deixamos misturar aquilo que é sujo e impuro, e então vem palavras, pensamentos e sentimentos. As coisas estão se misturando dentro de nós, e por isso precisamos da autoridade de Jesus.

Jesus tem autoridade e poder sobre os espíritos impuros. Em outras palavras, Jesus tem o poder de nos purificar e de expulsar aquilo que tira de nós o esplendor de sermos à imagem e semelhança do Senhor.

Não permitamos que os espíritos impuros dominem nossas casas, nossas famílias, relações familiares, amizades e tudo aquilo que fazemos, pois temos muitas discórdias, acusações, brigas, ciúmes, invejas, e prevalece, no nosso coração, o rancor, o ressentimento e a mágoa, porque isso tira a pureza de Deus em nós.

Olhe para uma criança ou pegue um bebê no colo. Neles não há nenhuma impureza, não há nenhum sentimento mal, não há a mistura do mal com o bem, por isso o Reino dos Céus é das crianças, e precisamos conquistar a pureza delas, porque Jesus é aquele que expulsa o mal e as impurezas da nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook