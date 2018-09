Você sabe o que é identidade sexual?

Somos Revolução! Vamos juntos descobrir nessa manhã, um dos textos bíblicos mais belos. Todos nós precisamos ler o capítulo 2 de Gênesis. Ele mexe com todos nós e fala da identidade sexual.

Impressionante! Deus não deixou nada sem nome e no sétimo dia Ele descansou e te deu um presente. Esse dado é muito importante, porque, Deus não fez o homem em um dia comum, mas Ele parou um dia para criar o ser humano. O texto bíblico diz que o Senhor modelou o ser humano, pois Deus o fez a sua imagem e semelhança.

Podemos perceber isso quando olhamos para a pessoa que está ao nosso lado, e contemplamos à sua beleza. Duas pessoas apaixonadas ficam com cara de bobo, e a paixão de Deus na criação é, nada mais nada menos, do que colocar o homem no centro dessa criação.

Nós nunca seremos produtos da causalidade, porém, muitos jovens pensam que são um ser qualquer, mas, Deus, apaixonou-se por cada um de nós, e nos fez a sua imagem e semelhança.

O homem estava insatisfeito, porque tinha tudo, mas faltava algo. Muitos vêm com a sua sexualidade sozinho (a) e vêm isolados. Deus percebeu que o homem não queria ficar sozinho, em contrapartida, a sociedade está cada vez mais, deixando as pessoas sozinhas.

A castidade nos integra

É bom quando encontramos uma pessoa, pois nós nos tornamos mais próximos. Não é bom para ninguém ficar sozinho, mas tem gente que paga uma grana para ir ao “spa da solidão”, não relaciona-se com ninguém.

Existem muitos jovens que estão morando com eles mesmos, porém, somos convidados a viver uns com os outros. A riqueza do outro está na convivência.

Precisamos ter a graça de compreender que precisamos do outro, mas, existem tantas pessoas que têm medo de aproximarem-se uma das outras.

Se quisermos viver a castidade, primeiro precisamos encontrar um grupo de amigos. Um grupo de amigos que vivam a castidade, porque, muitos adolescentes estão vivendo experiências homossexuais por não terem amigos de verdade.

Como é bom ter amigos! Como é bom sentir que temos alguém ao nosso lado, e quando alguém diz “sai do meu pé” quer dizer “segure a minha mão”.

Encontrar um amigo ou uma amiga é aproximar-se dele. Se o primeiro elemento da identidade sexual é a semelhança de Deus, portanto, a segunda é a amizade, ou seja, é sermos amigos uns dos outros. Quando temos um amigo de verdade essa amizade chega a um grau de transcendência que não conseguimos mensurar o tempo.

Devemos dar um passo para a amizade, porque quando estamos juntos não vemos o tempo passar. O namoro no Brasil tem virado um casamento, mas, o namoro é um período de construir uma amizade sadia.

O namoro vem tornando-se um problema, porque, há muitos namorados que têm vivido como casais, mas o namoro é um tempo dos namorados viverem uma grande amizade. O namoro é um tempo de fortalecer a virtude nobre da amizade.

Quando o namoro amadurecer dê um segundo passo, fique noivo, isso não é definitivo, porém, é um passo para a certeza que desejam ficarem juntos. O amor é uma experiência maravilhosa, porque Adão ficou feliz por encontrar Eva, porque ela era o que ele estava esperando.

Identidade Sexual

A identidade sexual nos mostra que homem foi feito para a mulher; a mulher foi feita para o homem. O papa emérito Bento XVI nos mostra que, primeiro passamos pelo Eros, pois, ambos se olham e ficam endoidecidos, porque o amor é belo.

Hoje, nos dizem que: o homem torna-se homem e a mulher torna-se mulher, mas, Deus já nos fez plenamente homens e mulheres. Em cada um de nós existe uma identidade integrada, por isso, não deixe manipular-se por uma falsa doutrina que está entrando no nosso mundo.

Papa Francisco nos diz que a ideologia de gênero está levando a sociedade a regredir. Deus não fez Adão e Eva em vão. Os fez a Sua imagem e semelhança e devemos colocar no coração da juventude, a mesma alegria que Adão teve ao contemplar a mulher.

Os homens que são machistas estão perdendo a oportunidade de contemplar o rosto divino de Deus. Existem muitos homens que destroem as mulheres, o masculino é um dom divino, assim como, o feminino.

Nós não nascemos para sermos seres individuais, não podemos perder a alegria de estarmos juntos. Devemos reconhecer o outro como pessoa!

Não deixe de conduzir-se por uma cultura que diz que o amor é libertinagem.

Nós temos uma história sexual, que não pode ficar como um apêndice e, precisamos pedir ao Senhor para tomar a nossa identidade sexual. O mais belo que temos é sermos humanos. Temos um carimbo que diz: “somos de Deus”, pois, o Senhor nos se fez semelhantes a Ele, e a única coisa que nos diferencia é o pecado.

Devemos fazer um processo de cura interior!

