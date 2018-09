Tamarana: Jovens dispensados do serviço militar farão juramento à bandeira nesta quarta-feira (5)

A cerimônia de entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação (CDIs) para os 64 jovens de Tamarana que se alistaram no serviço militar obrigatório em 2018 será amanhã (5), às 11h, no Ginásio Sérgio Yoshiaki Suzukawa, localizado no Complexo Esportivo Sebastião Sidônio de Araújo – o Centro Social Urbano, que fica no cruzamento das ruas Procópio Severino da Silva e Demétrio Carneiro Siqueira, na região central da cidade.

O CDI é pré-requisito para, por exemplo, prestar concursos públicos e obter passaporte. A presença dos alistados na solenidade é obrigatória. Eles prestarão juramento à bandeira do Brasil e, por meio dele, passarão a fazer parte das forças de reserva da defesa nacional.

O prefeito de Tamarana, Beto Siena, que também preside a Junta de Serviço Militar (JSM) do município, estará presente na cerimônia, assim como demais autoridades civis e religiosas locais. O secretário da JSM, Ederson Gil de Mello, destacou que toda a comunidade também está convidada para acompanhar a solenidade.

Mais informações sobre a dispensa de incorporação e demais temas relacionados ao alistamento podem ser obtidas na própria Junta de Serviço Militar, que atende de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. O órgão fica na Rua Ancião Vicente Sutil de Oliveira, 259, Centro. O telefone é o 3398-1978.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT