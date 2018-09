60 mil crianças ainda precisam ser vacinadas contra pólio e sarampo no Paraná

A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite foi prorrogada até 14 de setembro, uma nova chance para pais e responsáveis protegerem seus filhos contra as doenças. A Secretaria de Estado da Saúde alerta que todas as crianças com idade entre 12 meses e 4 anos precisam tomar as vacinas, mesmo as que já foram vacinadas. No Paraná, foram imunizadas 534.583 crianças contra a pólio e 528.793 contra o sarampo, mas 60 mil ainda precisam receber as doses.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, em todo o Brasil foram vacinadas 9 milhões de crianças, o equivalente a 88% do total previsto. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era chegar a pelo menos 95% de cobertura.

“O Paraná está acima da média nacional. Porém, apelamos ao bom senso dos pais e responsáveis para que não deixem essas crianças desprotegidas. Sarampo e pólio são doenças graves, que podem matar, e que estão perto de nós”, diz o secretário.

O secretário lembra que alguns municípios já conseguiram ultrapassar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, chegando a vacinar 100% das crianças. “Isso mostra o empenho das equipes de saúde e serve de incentivo para os municípios que ainda têm crianças a serem vacinadas. Com a disposição e esforço de todos, estado, municípios, equipes de saúde, podemos manter nossos filhos e filhas protegidas”, ressalta Nardi.

Entre as Regionais de Saúde, a que apresenta menor índice de cobertura vacinal é a de Paranaguá (1ª RS), que aplicou 11.805 doses de vacina contra poliomielite e 11.796 contra sarampo, o que corresponde a 72,4% e 72,3% do total previsto, respectivamente. Na sequência aparece a 2ª Regional de Saúde – Região Metropolitana de Curitiba, que aplicou 81% das vacinas contra pólio e 78,4% das vacinas contra o sarampo. Ainda falta vacinar pelo menos 34 mil crianças nos municípios da região, que concentra a maior população a ser vacinada, 182.618.

