Cervejaria Ambev oferece fins de semana de imersão para universitários

Ambev Challenge é dividido em quatro programas e oferece desafios reais da cervejaria - Projetos vencedores conquistam vagas de estágio na companhia

A Cervejaria Ambev está com inscrições abertas, até o dia 20 de setembro, para universitários que sonham grande, compartilham de seus valores e cultura e têm muita vontade de crescer na carreira. Os interessados em participar do Ambev Challenge podem se cadastrar pelo site https://www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/

O Ambev Challenge é dividido em quatro programas, Beer Challenge, Marketing Challenge, Business Challenge e Negotiation Day, cada um com desafios específicos para cada área da Cervejaria Ambev. Para participar, a cervejaria convoca os universitários selecionados em cada programa para que passem um fim de semana em sua sede, na cidade de São Paulo.

Os primeiros a acontecer serão o Negotiation Day e o Business Challenge, nos dias 20 e 21 de outubro. O primeiro tem foco na área de suprimentos, enquanto que o segundo é ligado às áreas de vendas e logística. Em seguida, em 27 e 28 de outubro, acontece o Beer Challenge. Nele, os participantes serão desafiados a desenvolver um produto novo para a Cervejaria Ambev. Fechando o ciclo, acontece o Marketing Challenge, nos dias 10 e 11 de novembro, uma maratona de dinâmicas e cases que busca encontrar estudantes que queiram fazer parte do time de marketing da mais premiada cervejaria do país. Os responsáveis pelos projetos vencedores de cada desafio são premiados com uma vaga de estágio na companhia.

O principal objetivo do processo é proporcionar experiências que contribuam com o desenvolvimento de cada um dos participantes, além de identificar jovens talentos para compor o quadro de estagiários da companhia. “Queremos proporcionar momentos incríveis para que os estudantes experimentem os desafios da Cervejaria Ambev. Temos certeza que será uma atividade muito produtiva, pois além de termos a oportunidade de conhecer profissionais jovens e qualificados, também contribuímos para a formação dos participantes ao agregarmos conhecimento nas suas respectivas áreas de interesse, ou seja, todos saem ganhando”, afirma Camilla Tabet, diretora de desenvolvimento e gente da Cervejaria Ambev.

Universitários de qualquer curso e instituições de ensino podem se inscrever. Os requisitos básicos são: estar matriculado no penúltimo ou último ano da faculdade a partir de janeiro de 2018 e ter disponibilidade para estagiar na cidade de São Paulo. Após a inscrição, os currículos são avaliados e os candidatos pré-selecionados são encaminhados para testes online de lógica, inglês e fit com a cultura da cervejaria. Após essa etapa, os aprovados passam por entrevistas em vídeo, e, em caso de aprovação, são chamados para participar de uma dinâmica em grupo.

Asimp/Ambev