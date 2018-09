Alunos visitam e aprendem história do Parque Arthur Thomas

Iniciativa acontece por meio do projeto “Descobrindo o Parque”, executado pela Sema

Nesta semana, a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), promove visitas monitoradas ao Parque Arthur Thomas, por meio do projeto “Descobrindo o Parque”. Na quarta-feira (5), às 8h30, participam os alunos do 4º ano da Escola Municipal Santos Dumont, com idade entre 9 e 10 anos. Na quinta-feira (6), às 13h30, será a vez de estudantes de 8 a 14 anos do Sesc de Ivaiporã.

As visitas têm duração de cerca de 1 hora e meia e os visitantes aprendem sobre a história de Londrina e do Parque Arthur Thomas e aspectos ambientais do parque como a hidrografia, fauna e flora. Além disso, durante a caminhada, os alunos podem tirar dúvidas como o monitor. O objetivo é aproximar as pessoas das áreas naturais e que os alunos aprendam, na prática, sobre o meio ambiente.

A gerente de Educação Ambiental da Sema, Queila Spoladore, ressaltou que a partir do momento em que as pessoas conhecem melhor o Parque elas passam a proteger e cuidar da área. “A partir disso os alunos acabam visitando mais vezes o local e se sentem mais engajados em cuidar desta área que é de todos nós”, disse.

Sobre o projeto

O “Descobrindo o Parque” é realizado há mais de 20 anos pela Sema e possibilita que os alunos conheçam a área do Parque Arthur Thomas de maneira interativa. As visitas incluem alunos do fundamental, médio e universidade, além de diversos grupos.

Para participar do projeto, é necessário agendar um horário no telefone (43) 3372-4769 ou pelo e-mail educação.ambiental@londrina.pr.gov.br. O Parque Arthur Thomas recebe a população todos os dias, das 9 às 17 horas, inclusive nos finais de semana. A entrada é franca e está localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza.

Dayane Albuquerque/NCPML