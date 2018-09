Sessão preliminar finaliza preparativos para os Jogos Abertos do Paraná

Reunião vai concluir dinâmica de funcionamento do torneio, sortear equipes e promover o repasse de informações

Será realizada, nesta terça-feira (4), a sessão preliminar da 61ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (Japs), que será realizada entre os dias 21 e 30 de setembro em Londrina. A reunião tem como pauta o sorteio que vai definir a composição dos grupos das modalidades esportivas, a solução de dúvidas, detalhes e procedimentos técnicos e administrativos que serão adotados durante a competição, entre outras. Será às 9h30 no Cedro Hotel, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 200, Centro.

Uma parte solene, dirigida pela Comissão Executiva Municipal, vai apresentar a estrutura e dinâmica de funcionamento dos jogos e os locais de competições no Município. Em seguida, a Comissão Executiva Estadual será responsável pela parte técnica que inclui o sorteio e chaveamento das equipes. Estarão presentes representantes da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), da Secretaria do Esporte e do Turismo do Paraná e outras autoridades estaduais e municipais.

De acordo com o assessor da FEL, Sandro Henrique dos Santos, o Japs vai movimentar os cenários esportivo e comercial da cidade. “Faz 22 anos que os Jogos não acontecem em Londrina, portanto estamos muito felizes, já que aproximar o municípios do estado e resgatar competições tradicionais são objetivos atuais da Prefeitura. O evento também movimenta a área comercial de Londrina e divulga a estrutura da cidade para sediar grande eventos”, expôs.

A 61ª edição dos Jogos Abertos vão abranger 4 mil atletas e dirigentes esportivos, compreendidos em 456 equipes de 73 municípios do Paraná. As partidas acontecerão em diversos centros esportivos, entre eles o Moringão, Aterro, estádios do Café e o Vitorino Gonçalves Dias (VGD). Os grupos vão disputar 20 modalidades: atletismo, badminton, basquete, bocha, bolão, ciclismo, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, rugby, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Segundo Sandro, a expectativa é que o evento receba grande parte da população na plateia. “Os jogos são totalmente gratuitos e esperamos grande participação dos londrinenses na torcida. Além disso, um dos nossos objetivos é que os atletas sirvam de espelho para crianças e adolescentes, que eles possam pensar no esporte como um caminho”, afirmou.

N.Com