Inscrições para 1° Mostra de dança de Londrina iniciam no dia 10

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail eventosthalitacumi@outlook.com

A Associação Cultural Espaço Thalita Cumi (ACETHAC) e o Reverence Studio de Dança, com o apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), vão realizar a 1ª Mostra de Dança de Londrina. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 10 de setembro pelo e-mail eventosthalitacumi@outlook.com.

O evento será no dia 25 de outubro, às 19h, no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315. O objetivo é contribuir para o aprimoramento das habilidades de bailarinos, jovens e crianças que estão no processo de formação e socialização.

Segundo o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, eventos como a mostra estimulam a dança e a realização de práticas esportivas. “É importante que as pessoas participem de eventos como esse, a Fundação procura apoiar e incentivar projetos como a ACETHAC que estimulam tantas crianças no esporte”, destacou.

NC/PML