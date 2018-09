Rolândia: Responsabilidade, portanto, é a palavra que em primeiro lugar me vem à mente

Se a mim foi confiado o destino de quatro anos de nosso município, com significativa votação, só me resta cumprir fielmente os deveres como seu Prefeito.

Não quero, entretanto, ficar adstrito tão somente aos deveres legais atinentes ao cargo. Quero ir além. Quero promover mudanças estruturais relevantes, com o objetivo de projetar nosso município para um futuro de trinta anos, com planejamento, com metas bem estabelecidas, com cumprimento de prazos, com busca de resultados factíveis, com estratégias de ação pautadas no coletivo, sedimentadas com uma política de recursos humanos eficiente, com valorização adequada e ajustada do funcionário efetivo, sendo parceiro de primeira hora dos poderes executivo, legislativo e judiciário das instâncias estadual e federal e, evidentemente, em atuação bastante harmônica e respeitosa com a nossa Câmara Municipal, onde estão os representantes do povo rolandiense.

O Desenvolvimento, em todas as suas esferas, é, indubitavelmente, uma obsessão que possuo. Tenho a convicção, e creio que a maioria dos rolandienses comunga comigo desse pensamento.

Trabalhamos para instaurar uma mudança de paradigma na Administração Pública Municipal de modo que ela possa ofertar um produto de alta qualidade, o que, obviamente, deve ser a obrigação de todo serviço público.

Superação, portanto, é a outra palavra que me vem à mente.

Dr. Francisconi - Prefeito de Rolândia