Coamo recebe troféu A Granja do Ano

A Coamo Agroindustrial Cooperativa recebeu no ultimo dia 28, em Esteio (RS), o troféu “A Granja do Ano 2018” na categoria cooperativismo. O evento foi na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), durante a Expointer. A Coamo foi representada pelo engenheiro agrônomo, diretor-vice-presidente da cooperativa Claudio Francisco Bianchi Rizzatto.

A premiação é realizada desde 1986 e é a mais desejada da agropecuária brasileira, ao definir, pelos votos dos leitores da A Granja, quais são as pessoas, empresas, entidades ou instituições mais destacadas nos 30 mais relevantes segmentos ligados direta ou indiretamente à agropecuária brasileira.

Foi o 29º prêmio “A Granja do Ano” recebido pela Coamo em 33 edições da premiação da Editora Centaurus. “Este prêmio é um reconhecimento da sociedade empresarial por meio desta conceituada revista gaúcha, cuja publicação tem mais de 70 anos de circulação no jornalismo agropecuário”, considera Rizzatto.

Antonio Marcio dos Santos/Asimp