2ª Expo Tattoo Londrina: Confira a programação completa

Na sexta-feira o Parque de Exposições Ney Braga abre os portões para o maior evento de tatuagem do Paraná. É a segunda edição da Expo Tattoo Londrina, um evento dedicado à cultura da arte na pele, mas também repleto de atrações culturais e diversão para a família londrinense.

A organização já divulgou a programação completa, que pode ser consultada aqui. A abertura ao público é às 10:00 e as atividades só encerram às 23:00.

Além dos 110 estandes - com tatuadores nacionais e internacionais, vestuário, decoração, materiais, entre outros, a feira vai contar com dois palcos: um interno e outro externo.

Na parte de fora, a estrutura é dedicada a música, com apresentações de bandas e DJs. Na sexta-feira (07) haverá shows das bandas Simple Ney, Almanaque 80, Mancats, Red Caps e AC/DC Cover Bon Scott Brasil. Já no sábado (08) a música fica por conta de Luccio Malkvian, Luke Blues Rock, Maniaticos do Reverb, Polemik e Baile Flash Back com as dj’s Luciana e Tati Monaco. Encerrando a programação musical, no domingo (09), sobem ao palco externo DJ Fra e Ataque Lírico, além das bandas Purple Head (Deep Purple Cover), Rock me Amadeus e Etynia.

Já no palco interno, a programação é focada mais nos concursos, principalmente o de tatuagem, no qual os profissionais que participam da convenção inscrevem os trabalhos feitos durante o evento.

Serão disputadas 20 categorias: série de desenhos, aquarela, lettering, trash polka, old school, colorido, comics, procedimento de piercing, categoria preto e cinza, tribal, black work, realismo preto e cinza, pontilhismo, melhor fechamento de costas, cultura brasileira, new school, neotradicional ,realismo colorido, oriental e melhor do evento.

Também haverá concursos de beleza, com as garotas que disputam os títulos de Miss Tattoo e Miss Pin upa, além da apresentação da companhia de dança Little London Rockabilly. Já os entusiastas da cultura geek e games competem pelo título de melhor Cosplay.

O palco interno da Expo Tattoo ainda vai contar com um Fórum de discussões de temas relacionados à profissão de tatuador, no primeiro dia da convenção. Já no sábado (08) o tatuador Frederic Nascimento, de Brasília (DF), apresenta uma palestra sobre Biosegurança.

Embora sejam assuntos mais voltados aos profissionais da tatuagem, tanto o fórum quanto a palestra são abertos para qualquer interessado nos temas.

A feira ainda traz praça de alimentação com opções variadas, espaço kids e exposições de veículos antigos.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Parque de Exposições Ney Braga ou no site.

A convenção

A Expo Tattoo Londrina é organizada pelo estúdio Fernando Tattoo, tem patrocínio de Cerveja Amadeus, Marco de La Piel (tattoo equipament) e Stooge, e apoio da Sociedade Rural do Paraná e Prefeitura de Londrina.

João Fortes/Asimp

