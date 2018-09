Brasileiras invadem reality shows em Portugal

Nesta semana, a “mansão do amor” do reality português chamado Love on Top ganhou mais uma concorrente. A pernambucana Rebeca Melo, de 28 anos, viajou ao país a trabalho e viu a oportunidade de ficar famosa caso participasse do programa em Lisboa. Para entrar, ela fez uma dieta rígida no intuito de chamar a atenção para o corpo. “Foi um teste muito difícil, nunca imaginaria passar”, conta.

Além da Rebeca, várias modelos brasileiras já tentaram ou continuam tentando um espaço na televisão portuguesa. As Misses Bumbum Erika Canela, Suzy Cortêz, Jéssica Lopes (Peladona de Congonhas) e até a ex-BBB 2012 Kelly Medeiros participou da edição há dois anos e levou para casa R$ 86 mil reais.

Antes de entrar na casa, Rebeca comentou que a simpatia dos brasileiros é uma chance a mais para ela. “Eles gostam do nosso gingado, forma de fazer amizades e conversas, só assim para dar mais audiência pra eles”.

(CO Assessoria)

