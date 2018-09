Baile do LP recebe DJalma 70, de Presidente Prudente/SP

O Baile do LP é uma festa para os amantes do vinil, que cultiva a cultura do long play (LP) e busca resgatar as origens e fundamentos do disc jockey (DJ). Em sua 46ª edição, que acontece na quinta-feira (06.09), véspera de feriado, recebe DJalma 70 (Presidente Prudente/SP) - sua pesquisa como DJ está inspirada no movimento da “black music” e na disseminação da cultura musical através do vinil.

Colecionador desde 2012, suas seleções têm foco na música brasileira, ritmos que vão do samba ao soul, do funk ao groove, tudo com os temperos da década de 70. Nessa noite outros dois DJs se apresentam, DJ Nati Monaco e DJ Frá.

A festa começa às 22h no Maximo Villa Faria Lima (Rua Pref. Faria Lima, 1380 – Londrina/PR) e custa $10 até às 00h, depois $15, ingressos só na portaria.

João Gabriel