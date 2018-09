Trio de destaques da Londrina/Caixa brilha no Estadual Sub-16

Gabriela Tardivo, Giovana Nogueira e Anna Lyvia Agostinho conquistaram medalhas na competição disputada em Maringá

Convocadas para defender o Paraná nos Jogos Escolares da Juventude, em novembro, as atletas Gabriela Tardivo, Giovana Nogueira Vespero (Colégio Ética) e Anna Lyvia Agostinho foram os grandes destaques da equipe Londrina/Caixa/IPEC no Campeonato Paranaense Sub-16, disputado no último final de semana, em Maringá.

Gabriela Tardivo confirmou o favoritismo e venceu as provas dos 1000 metros com obstáculos e os 1000 metros rasos, prova na qual estabeleceu novo recorde da competição com a marca de 2min59seg98. “Estou muito feliz, são conquistas importantes para mim e mostra que estamos evoluindo”, afirmou a jovem, que é de Campo Largo e é treinada pelo técnico Cristiano Ribeiro, em parceria com a comissão técnica londrinense.

Promessa local do arremesso de peso, Giovana Nogueira ficou com a medalha de prata na prova de sua especialidade e ainda faturou o bronze no lançamento do martelo. Anna Lyvia Agostinho, que é oriunda do polo parceiro de Jacarezinho, foi prata nos 75 metros rasos e no revezamento 4x75 metros feminino.

No total, a equipe londrinense voltou para casa com 18 medalhas, sendo quatro ouros, oito pratas e seis bronzes. O resultado final por equipes ainda não havia sido divulgado até o fechamento deste material.

Para o técnico Gilberto Miranda, a participação londrinense no Estadual Sub-16 foi positiva. “Além dos pódios e de destaques que a gente sabia que eram favoritos, tivemos outras boas participações, com melhoras de marcas. É uma equipe nova, com muitos jovens pinçados de nossos polos de formação, e ainda se adaptando ao ambiente de competições. Estamos num processo de evolução”, analisou o treinador.

A delegação londrinense contou com mais de 50 atletas no torneio disputado em Maringá. A próxima competição no calendário da equipe Londrina/Caixa/IPEC é a fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojup’s), que acontece entre os dias 7 e 15 deste mês, em Toledo.

Rafael Souza/Asimp