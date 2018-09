Educação ambiental: Projeto leva teatro a escolas de nove cidades

Peça sobre reciclagem de lixo percorre a região com o patrocínio da CTG Brasil

A partir desta quarta-feira (5), o projeto cultural A Arte da Vida visita municípios vizinhos das usinas hidrelétricas Canoas I, Canoas II e Capivara, com a apresentação da peça teatral Uli Luli e as Latas Mágicas. Nove cidades da região receberão o espetáculo, que será realizado em escolas da rede pública de ensino até o dia 17 de setembro.

O evento ocorre em: Santa Mariana (5), Itambaracá (11), Andirá (12), , Jataizinho (13), Ibiporã (13), Sertanópolis (14), Sertaneja (14), Rancho Alegre (17) e Leópolis (17). Nesses municípios, mais de 1,5 mil alunos participarão do projeto, patrocinado via Lei Rouanet pela CTG Brasil, empresa que administra e opera oito usinas hidrelétricas no Rio Paranapanema por meio da Rio Paranapanema Energia.

Direcionado ao público infantil, a peça aborda a importância de transformar o que seria lixo em produtos novos, reinseridos na cadeia de consumo sem a necessidade de se extrair mais recursos da natureza, e reduzindo a quantidade de lixo no planeta. “O objetivo é comprometer o pequeno cidadão com a natureza, estimulando o respeito e a valorização do meio ambiente por meio da conscientização”, ressalta Welson Ribeiro, do Grupo Komedi, responsável pelas apresentações.

A diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil, Salete da Hora, reforça que a empresa produz energia limpa, a partir de fontes renováveis, e tem todo o interesse em apoiar a educação ambiental e a conscientização sobre a reciclagem nos municípios vizinhos de seus empreendimentos. “O patrocínio a projetos culturais relacionados a esses temas é uma das formas de participarmos positivamente da vida dessas comunidades”, comenta.

Abrangência

Uli Luli e as Latas Mágicas será apresentada em 52 cidades da Bacia do Paranapanema. Cerca de 10 mil crianças paranaenses e paulistas participarão da atividade, que teve início no dia 20 de agosto e segue até 24 de setembro.

Asimp/CTG Brasil