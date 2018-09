Yuri Martins continua sua extensa agenda de shows pelo Brasil com a coreógrafa Tainá Grando

Shows temáticos como "Baile do Yuri Martins" e agendas do cantor por todo o Brasil seguem sendo sucesso de público. Tainá Grando acompanha o funkeiro como coreógrafa e bailarina.

O DJ Yuri Martins é famoso por “transformar em ouro tudo o que toca.” Além de DJ, o músico está por trás de grandes hits de diversos outros cantores, além de sua própria carreira de sucesso como intérprete, sendo reconhecido por seu trabalho nos bastidores e também no palco como frontman

Além de seus sucessos, e do mais recente lançamento, a música Química, que está nos top trending topics do Spotify, Yuri tem obtido grande êxito em produções para outros cantores, como a música “Vai Malandra”, de Anitta, que até o momento acumula quase 295 milhões de visualizações no YouTube.

O cantor e DJ acumula hoje mais de meio milhão de seguidores em suas redes sociais, e tem rodado o país com seus shows, dentre eles o “Baile do Yuri Martins”, sucesso de público e com participação de grandes nomes do funk. Todos os shows de Yuri são coreografados por Tainá Grando, queridinha do funk é quase onipresente nesse cenário musical, recordista em clipes de funk, com mais de 50 participações, como coreógrafa e dançarina para artistas de peso como Nego do Borel, MC WM, Lucas Lucco, Léo Santana, Projota, MC Livinho, MC Gui, Kevinho, e Valesca Popozuda e a produtora Kondzilla.

Tainá Grando é responsável pelas coreografias não apenas dos show, mas também dos clipes de Yuri Martins. Após passar um mês no Japão em turnê, a gaúcha volta a acompanhar os shows do funkeiro na estrada, que seguem a todo vapor. Os próximos shows do cantor serão 08/09 em Porto Alegre (RS), 14/09 em Curitiba (PR), 15/09 em São Paulo e 22/09 em, Teresina (PI) no Baile da Santinha, e contarão com a presença de Tainá, que assina a coreografia e dança junto com o balé.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar