Debate com os candidatos ao governo do Paraná hoje, na UEL

O Coletivo de Sindicatos de Londrina, realiza nesta quarta-feira, 5, a partir das 9h, no Auditório Cyro Grossi, (Pinicão), debate com os candidatos ao Governo do Paraná. Seis candidatos estão confirmados, sendo eles: Dr. Rosinha (PT), João Arruda (MDB), Ivan Bernardo (PSTU), Ogier Buchi (PSL), Priscila Ebara (PCO) e professor Piva (PSOL). A mediação do debate será feita pelo jornalista e professor Reinaldo Zanardi.

Todos os candidatos foram convidados, sendo que, os ofícios foram encaminhados no mês de julho, porém quatro deles não confirmaram presença. Os dois candidatos que lideram as pesquisas eleitorais, Ratinho Junior (PSD) e Cida Borguetti (PP),afirmaram por meio suas assessorias que a recusa se deve ao curto prazo para a realização da campanha, sendo que, a prioridade da agenda são para ações que proporcionam o corpo a corpo com o eleitor.

A postura dos dois candidatos não agradou aos membros do Coletivo de Sindicatos. “Trata-se de um desrespeito com os sindicalistas que representam milhares de trabalhadores e estudantes que têm do direito de conhecer as propostas dos candidatos”, declarou o presidente da Assuel Sindicato, Arnaldo Mello.

Já o presidente do Sindicatos dos Metalúrgicos, Sebastião José Raimundo disse que ausência dos dois candidatos não vai prejudicar qualidade do debate. “Vamos valorizar quem estiver presente, pois quem faltar perderá a oportunidade de mostrar seus projetos e certamente vai perder credibilidade e votos também”, declarou Sebastião.

Elsa Caldeira/Asimp