Alzheimer versus envelhecimento é tema de palestra na UBS Piza

Comunidade está convidada para participar, gratuitamente, da palestra com o geriatra Marcos Cabrera

Na próxima segunda-feira (10), às 8h30, os profissionais da Unidade Básica de Saúde dra. Maria do Socorro Brito, localizada no Jardim Piza, vão realizar uma palestra sobre o Alzheimer e a importância do envelhecimento saudável, com o médico geriatra Marcos Cabrera. A atividade será na sede da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, situada na Rua Veneza, 110, no Jaridm Piza (a duas quadras da UBS do bairro).

A atividade é aberta para toda a comunidade, sendo que, ao todo, o espaço comporta até 200 pessoas. De acordo com a coordenadora da UBS do Jardim Piza, Adriana de Carvalho Parreira, a intenção é conversar com a população sobre a importância de se levar hábitos saudáveis, como alimentação correta e a prática da atividade física regular, tudo em prol da prevenção de doenças e do envelhecimento com saúde.

“A ideia surgiu no início deste ano, quando a equipe pensou em realizar uma atividade em prol do setembro lilás, em que se trabalha a conscientização sobre o Alzheimer. A intenção é que a população faça o cuidado preventivo com saúde e não somente procure a UBS em casos de doenças, ou seja, é trabalhar na prevenção das doenças antes que elas apareçam”, disse Adriana.

Durante o encontro, o médico conversará com os participantes sobre as mudanças ocorridas no corpo com o avanço da idade e o possível surgimento do Alzheimer, doença que atualmente é incurável e que se agrava ao longo do tempo. Os sintomas mais comuns são demência e perda de funções cognitivas, como a memória, orientação, atenção e linguagem. Quando diagnosticada no início, é possível retardar seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, possibilitando uma qualidade de vida melhor ao paciente e para seus familiares.

A ação faz parte do Setembro Lilas, em que outras Unidades Básicas de Saúde também realizarão ações durante o mês. Além dessa atividade, os profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), que atende a UBS do Jardim Piza, ofertam durante a semana várias atividades. Há grupo de caminhada, nas segundas, quintas e sextas-feiras; de alongamento, nas quartas-feiras; de relaxamento e meditação, nas segundas-feiras; de saúde com atendimento da psicóloga, nas quartas-feiras; grupo Agito (de dança) nas quartas-feiras, às 8h; de controle de dor crônica nas quartas-feiras e de combate e tratamento à dor crônica com a fisioterapeuta, nas terças-feiras à tarde e na segundas-feiras de manhã; e de consulta compartilhada sobre Diabete, nas quartas-feiras. Estes três últimos são encaminhamentos feitos pelos profissionais de saúde da unidade, os demais são de procura espontânea.

Ana Paula Hedler/NCPML