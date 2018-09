Lar Anália Franco é palco de confronto da liga nacional de handebol

No sábado (08), o MRV Unicesumar Unimed Paiquerê FM Londrina enfrentará a equipe de São Caetano, pela Liga Nacional de Handebol. Após sofrer duas derrotas nas primeiras rodadas, Londrina buscará a reabilitação em jogo importantíssimo para a classificação da equipe.

Em 2016, Londrina ficou fora da classificação por conta de um jogo polêmico de São Caetano. No ano passado foram três confrontos. Duas vitórias para Londrina na fase classificatória e uma vitória para São Caetano, justamente no jogo que valia o 3º lugar da Liga Nacional. O histórico recente desse duelo é impressionante. Neste ano, as duas equipes novamente brigam diretamente por uma vaga para a próxima fase.

O confronto em casa é considerado fator primordial para a busca de um resultado positivo. “Sabemos que São Caetano virá com muita vontade contra nós, principalmente pelo histórico recente que este duelo traz. Ambas as equipes se conhecem muito bem e tenho certeza que será um jogo eletrizante. Estamos trabalhando muito forte para conseguir vencer este jogo, que é primordial para a nossa classificação”, disse o técnico Giancarlos Ramirez.

A Liga Nacional é dividida em conferências. Londrina e São Caetano se enfrentam nos jogos válidos pela Conferência Sul Sudeste, a mais difícil da competição. Junto a eles estão: o atual campeão pan-americano, Taubaté; o atual campeão da Liga Nacional, EC Pinheiros; Uberaba e as fortes equipes paulistas, Franca e São Carlos. As quatro primeiras colocadas classificam para as quartas de final, onde cruzarão contra as equipes das conferências Norte, Nordeste e Centro Oeste. “É uma chave muito complicada. Pelo investimento que fazem, duas vagas são de Taubaté e Pinheiros. As demais equipes brigam pelas outras duas vagas. Todos os jogos serão muito difíceis, mas temos um grupo extremamente capacitado”, frisou o técnico da equipe.

Além da Liga Nacional, o time londrinense participa do Campeonato Paranaense Chave Ouro. A equipe é a atual líder do campeonato, com 7 vitórias em 8 jogos, e tem o melhor ataque da competição, com 265 gols feitos. A colocação da equipe no campeonato estadual comprova a qualidade da equipe e dá forças para enfrentar a equipe paulista.

O jogo acontecerá neste sábado (08), às 16h30, no Lar Anália Franco. O ingresso custará R$5,00 e a renda será revertida para o Lar.

(Giancarlos Ramirez)