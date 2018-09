CMEI Nissia Rocha Cabral realiza sarau na quinta-feira (6)

Durante a atividade os estudantes vão apresentar o que aprenderam ao longo do mês

O Centro Municipal de Educação Infantil Nissia Rocha Cabral realiza na quinta-feira (6), às 15h, um sarau com os alunos do P4, da turma arco-íris. Durante a atividade os estudantes vão apresentar o que aprenderam no último mês.

Segundo a diretora do CMEI, Daniela de Paula Marinho, esse tipo de atividade é muito importante para a interação entre os alunos. “A cada quinze dias fazemos essas apresentações para que uma turma compartilhe o que aprendeu com as outras crianças. Tentamos sempre apresentar coisas diferentes, como instrumentos musicais, enfim atividades que envolvam arte e estimulem a criatividade”, contou.

O CMEI Nissia Rocha Cabral atende 191 alunos, do berçário até o P4, no período matutino, das 7h30 às 12h30, no período vespertino, das 13h às 18h e no período integral, das 7h30 às 18h. O Centro Municipal fica na Rua Ananias Fonseca da Silva, 110, no Conjunto Cafezal I, na região sul.

N.com