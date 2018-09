Fundação de Esportes realiza congresso técnico dos Jogos Abertos do Paraná

Diretoria da FEL recebeu, ontem, os representantes das cidades que irão participar dos JAPs em Londrina

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) realizou, ontem (4), no Cedro Hotel, a reunião de congresso técnico dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs). A competição será disputada em Londrina no mês de setembro e reunirá atletas de todo o Estado em 20 modalidades diferentes. O congresso contou com a participação dos representantes das delegações que virão ao município para o JAPs. No total, 73 cidades, 456 equipes e 4.500 atletas e dirigentes estarão em Londrina para os Jogos. O evento começa no dia 21 de setembro e vai até o dia 30.

A reunião abordou questões gerais do evento. Foram passadas todas as orientações sobre logística, alojamentos e infraestrutura do JAPs. A parte técnica das modalidades também foi discutida pelos dirigentes, que aproveitaram o momento para esclarecer as dúvidas e fazer algumas sugestões. A cerimônia de abertura dos Jogos Abertos será às 20 horas, no ginásio Moringão, na sexta-feira, 21 de setembro. Uma grande festa está sendo montada para receber os atletas, comissões técnicas e todos que compõem as delegações. O evento é aberto ao público.

O presidente da FEL, Fernando Madureira, convidou todos os londrinenses a participarem dos JAPs. “Esperamos que Londrina abrace esse evento tão importante do esporte paranaense. Estamos preparando uma cerimônia muito bonita, com várias atrações, para quem for ao Moringão para dar uma recepção calorosa aos nossos visitantes, tenha uma experiência divertida e saia do ginásio motivado a acompanhar também as competições. Vamos informar por meio do Facebook da FEL os horários e locais de competição e esperamos que a população leve seu apoio aos nossos atletas”, convocou.

Madureira ainda destacou a importância de Londrina sediar o JAPs 2018. “Somos a segunda maior cidade do Estado e não recebíamos essa competição há muitos anos. Londrina já sediou os Jogos da Juventude no ano passado e agora volta a receber uma competição de grande porte, os Jogos Abertos. É um sinal de que a cidade está novamente assumindo seu protagonismo, sendo inserida no calendário esportivo estadual e resgatando uma história tão rica e que tanto contribuiu para o esporte paranaense”, concluiu o presidente.

