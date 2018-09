16ª edição do Londrina Matsuri inicia nesta quinta-feira (6)

Neste ano, a festa celebra os 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil; expectativa é receber 25 mil pessoas

A abertura oficial da 16ª Londrina Matsuri, festa que celebra a tradição japonesa e a chegada da primavera, será realizada nesta quinta-feira (6), às 19 horas, no Parque Governador Ney Braga. O evento é um dos maiores promovidos pela colônia japonesa do Paraná e reúne o melhor da arte e cultura oriental através da música, dança, tecnologia e gastronomia. A festa prossegue até domingo (9), das 10 às 23 horas.

A iniciativa visa preservar e difundir os hábitos e costumes orientais através dos jovens, proporcionando a integração da cultura japonesa com a brasileira. Neste ano o evento comemora os 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil e os 30 anos do Grupo Sansey. O festival é anual, acessível a todo o público e atrai, a cada edição, pessoas de diferentes procedências, como turistas, grupos de amigos de cidades vizinhas, além do público cativo que vai conferir os shows artísticos, as danças típicas e provar os diversos pratos da culinária oriental.

O coordenador geral do Londrina Matsuri, Luiz Shiroma, informou que a expectativa é receber cerca de 25 mil pessoas, de diversas cidades do Paraná e até de São Paulo. Segundo ele, uma das novidades deste ano são as oficinas gratuitas de mangá (criação de desenho japonês) e de orinuno (origami em tecido), ministrada pela profissional Thais Kato, de São Paulo.

Outra novidade desta edição são os workshops de sumi-ê (pintura tradicional japonesa) e shodo (caligrafia japonesa), feita também com uma profissional de São Paulo, Suely Shiba, e o Concurso K-Pop, um estilo de dança que faz muito sucesso entre o público jovem. A comunidade também poderá prestigiar uma atração internacional, de Chieko Kojima, co-fundadora do melhor grupo de taikô do Japão, Kodô, que irá apresentar números de dança moderna e taikô.

Haverá ainda o tradicional Festival Bon Odori, com a participação de dezenas de entidades da região, o espetáculo de palhaços “Números”, entre outras apresentações culturais. Também haverá a 9ª Feira da Rosa do Deserto, Feira de Morango e Pitaya, o Espaço Saúde, Espaço Criança, uma Praça de Alimentação diversificada, com foco na culinária oriental, Espaco Comic, que trará uma competição de jogos online e a Feira de Tecnologia.

O evento reúne também a 11ª Mostra Meio Ambiente Melhores Práticas e o 9º Concurso Meio Ambiente Melhores Práticas, atividade desenvolvida com alunos de escolas públicas municipais de Londrina e que anualmente premia os melhores trabalhos. Além disso, haverá premiação de melhores vestimentas, por isso a organização do Londrina Matsuri convida a população a vestir trajes típicos japoneses.

Os ingressos para o evento custam R$ 8,00 e R$ 4,00 (meia entrada). O valor dos convites antecipados é R$ 4,00 e estão à venda na Rede Drogamais. Crianças com até 10 anos, idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiências físicas não pagam; crianças com 11 e 12 anos, estudantes com documento oficial, doadores de sangue com carteira atualizada, aposentados e idosos com idade entre 60 e 65 anos pagam metade do valor.

O Londrina Matsuri é promovido pelo Grupo Sansey, patrocinado pela Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Unimed Londrina, Boulevard Londrina Shopping, Disfranco, Midiograf e Drogamais, e conta com apoio da Prefeitura de Londrina, Sociedade Rural do Paraná, SESI, SENAI, FIEP, SESC/Fecomércio, Emater e UEL.

Dayane Albuquerque, com informações da Assessoria de Comunicação do evento