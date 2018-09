Faça sua doação para o Bazar de Garagem

O Colégio Universitário iniciou a campanha de arrecadação para o tradicional Bazar de Garagem. Qualquer pessoa pode doar roupas, calçados, brinquedos, móveis e objetos em geral. Bastar entregar para um de nossos alunos ou trazer até a recepção da escola.

As doações serão vendidas no dia 06 de outubro (sábado), das 8 às 13 horas, na feira de empreendedorismo social, a Galeria dos Sonhos. Com o dinheiro do Bazar de Garagem, o Colégio Universitário comprará fraldas para o Hospital do Câncer de Londrina e outras entidades assistenciais. Em 2017, a instituição conseguiu entregar para o Hospital do Câncer 12 mil fraldas.

Quem tiver interesse em ajudar com doações para o bazar, o Colégio Universitário fica na rua Anna Morena de Melo Menezes, 250. Mais informações no 3378-6600.

Colabore! Sua participação fará a diferença.