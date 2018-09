Um dos mais tradicionais festivais de humor do Brasil, o Risorama, chega em Londrina pela primeira vez

Destaque na programação do Festival de Teatro de Curitiba, Risorama comemora 15 anos de duração em duas noites com grandes nomes do humor nacional no Iate Clube Londrina

Nos próximos dias 5 e 6 de outubro, a cidade de Londrina recebe uma edição especial do Risorama, um dos mais tradicionais festivais de humor do Brasil, que há 15 anos ocorre dentro da programação do Festival de Teatro de Curitiba, sob curadoria do humorista Diogo Portugal.

O evento ocorrerá no Iate Clube Londrina, às 20 horas, com a participação de seis comediantes em cada noite de apresentação. No primeiro dia de espetáculo participarão dos shows os humoristas Diogo Portugal, que será o Mestre de Cerimônias; Hallorino Jr., conhecido pelas mais de 300 imitações e popularidade nas redes sociais; Juca Bala, um personagem tipicamente paranaense que desmistifica a vida do piá do Paraná; Mhel Marrer, que foi apresentadora do programa televisivo Piadaria; Maloka, humorista que viralizou na internet com seu show de stand up musical; e Rafael Cortez, que foi repórter do CQC, do Big Brother Brasil e do Vídeo Show.

Para a segunda noite, marcam presença os humoristas Nando Viana e Rodrigo Marques, que fazem parte do programa A Culpa É do Cabral, do Comedy Central; Bruna Louise, do Multishow; Marcus Cirillo, o típico homem do interior e Rodrigo Capella, ex-A Fazenda e atualmente repórter do Programa da Sabrina, além do mestre de cerimônias Diogo Portugal.

O Risorama Londrina ocorre nos dias 5 a 6 de setembro, no Iate Clube Londrina (Av. Higienópolis, 2135). Ingressos podem ser comprados pelos valores de R$25 e R$50 por meio do sympla.com.br/risorama, ou nos pontos físicos: Café com Proposito (Rua Espírito Santo, 1123 – Centro), Ótica Veja (Rua Sem. Souza Naves, 484 – Centro) e Ótica Veja Personalitteca (Shop. Catuaí – Rod. Celso Garcia Cid, 5600 – Vivendas). Apresentam o Risorama Londrina o Ministério da Cultura, Viação Garcia e Potencial Petróleo, com patrocínio de Havan e Rolemar.

Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$25 (meia entrada). Informamos em cumprimento ao art. 6º da Lei 8.078/90, que conforme a venda de ingressos forem ocorrendo, novos lotes poderão ser colocados à venda com outros valores, sem a necessidade de aviso prévio. É proibida a entrada de menores de 16 anos. Para os ingressos online – o e-ticket só será válido com apresentação da cópia do documento do titular da compra (RG, CNH ou Passaporte), juntamente com o ingresso assinado pelo comprador, conforme assinatura presente no documento apresentado.

Programação:



Sexta-feira (5/10): Diogo Portugal; Hallorino Jr; Juca Bala; Mhel Marrer; Maloka e Rafael Cortez.

Sábado (6/10): Diogo Portugal; Nando Viana; Rodrigo Marques; Bruna Louise; Marcus Cirillo e Rodrigo Capella.

Asimp/Risorama em Londrina

