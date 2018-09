Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/09/2018

Primeira Leitura (1Cor 3,18-23)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo ao Coríntios.

Irmãos, 18ninguém se iluda: Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade; 19pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: “Ele apanha os sábios em sua própria astúcia”, 20e ainda: “O Senhor conhece os pensamentos dos sábios; sabe que são vãos”.

21Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: 22Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, 23mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 23)

— Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra.

— Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra.

— Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam; porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável.

— “Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime.

— Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador.” “É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face.”

Evangelho (Lc 5,1-11)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. 2Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. 3Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões.

4Quando acabou de falar, disse a Simão: “Avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca”. 5Simão respondeu: “Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes”. 6Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. 7Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem.

8Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: “Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador!” 9É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. 10Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: “Não tenhas medo! De hoje em diante tu serás pescador de homens”. 11Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Lancemos nossas redes em águas mais profundas

esus quer que lancemos nossas redes em águas mais profundas, a começar por esse mar, que é o nosso coração

“Simão respondeu: ‘Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes’”(Lucas 5,5).

O desânimo toma conta dos discípulos do Senhor, o desânimo que vem do desalento de terem tentado, de passarem a noite tentando pescar e nada dos peixes virem. Quando, no entanto, Jesus se aproxima deles e, também quando se aproxima de nós, tem uma ordem: é preciso avançar para águas mais profundas.

Os discípulos estavam somente na beira do lago, lançando as redes nos lugares que sempre lançaram, mas até os peixes cansaram daquele lugar e de lá saíram!

Muitas vezes, acostumamo-nos a fazer uma coisa na vida e até temos uma forma de dizer: “Sempre foi assim. Eu sempre fiz assim. Por que vou mudar?”. Quando não mudamos, o mundo muda; e não é que temos de acompanhar ou fazer o mesmo que o mundo faz, mas temos que transpor a mudança no mundo. Se as águas mudam de direção, temos de acompanhar a direção que elas estão indo para lançarmos nossas redes.

A sabedoria divina sabe em qual direção o vento está indo e qual direção a barca tem que andar; e, muitas vezes, precisamos andar na direção contrária. Precisamos dar atenção à Palavra do Mestre, pois Ele quer que lancemos nossas redes em águas mais profundas, a começar por esse mar que é o nosso coração. Muitas vezes, cuidamos da nossa vida de maneira muito superficial, e não aprofundamos as coisas.

Fico impressionado como os nossos relacionamentos ficam apenas na berlinda, e não os aprofundamos. Preferimos ficar no superficial, do jeito que está, e chega um tempo em que o mar não está para peixe, e é preciso dar muita atenção à Palavra do Mestre.

Às vezes, você está desanimado, porque seu emprego está do mesmo jeito. Você não consegue produzir nada de novo, a criatividade não vem. O Espírito é o vento criativo, é aquele que sopra o novo, mas é preciso ter a disposição de sair da zona de conforto, da comodidade, de ter a coragem de avançar na vida.

Muitas vezes, dizemos: “Eu posso afundar. Não vou dar conta. Eu não tenho mais forças”. Se, realmente, entrarmos na Palavra do Senhor e deixarmos que ela direcione nossa vida, Ele vai nos apontar outros mares e outras direções para onde a nossa vida precisa andar.

Não fiquemos estagnados no ponto em que estamos, não fiquemos parados naquilo que sempre fomos acostumados a fazer. Não nos acostumemos só com o “arroz e feijão”. Podemos muito mais, basta que não abaixemos a cabeça nem digamos: “É assim mesmo. Eu já tentei várias vezes”. A graça da vida é morrer tentando, buscando e avançando, ainda que, algumas vezes, tenhamos de regredir para depois progredir, mas Deus sempre nos dá a graça de avançarmos.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook