Tecpar e Secretaria de Infraestrutura vão implantar metodologia BIM em obras do Paraná

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística assinaram um acordo de cooperação técnica para a implantação da metodologia Building Information Modeling (BIM) em obras públicas do Estado.

O acordo foi assinado na reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes), fórum consultivo que reúne representantes da sociedade civil organizada e integrantes da administração estadual,

O Tecpar e a Secretaria vão desenvolver o LaBIM/Tecpar, um laboratório voltado à aplicação da metodologia BIM, que em português quer dizer Modelagem da Informação na Construção.

A tecnologia propicia melhorias no planejamento dos empreendimentos, na integração das diversas disciplinas dos projetos e redução de suas incompatibilidades, na maior precisão dos orçamentos, na previsibilidade dos prazos de execução, na transparência dos gastos e na sustentabilidade dos projetos.

Em 2018 a metodologia BIM foi contemplada pelo Governo Federal na determinação de uma Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling, instituída pelo Decreto Federal 9377/18.

O decreto prevê que governos de todas as esferas incorporem o BIM em obras públicas. O Tecpar tem como missão promover pesquisa, desenvolvimento e inovação, contribuindo para a sustentabilidade tecnológica e social do país e atualmente é um dos propulsores na transferência de tecnologia para o Paraná e para o Brasil.

O LaBIM/Tecpar será referência no Brasil para contribuir com a difusão da metodologia no âmbito industrial de plantas farmacêuticas, garantindo o que determina o decreto federal.

O edital de licitação para a construção de três prédios que serão instalados no Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar em Maringá será o primeiro processo licitatório do Paraná e um dos primeiros do país a exigir a metodologia BIM.

O edital de licitação para a obra do Almoxarifado, da Central de Processamento Final de Biológicos e do Laboratório de Controle de Qualidade para Testes in Vitro, unidades que compõem o Centro de Desenvolvimento e Produção de Medicamentos Biológicos, deve ser lançado ainda no mês de setembro.

AEN