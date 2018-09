Pedro Tombolim convocado para os Jogos Olímpicos da Juventude

Convocado para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos da Juventude, o atleta Pedro Tombolim, da equipe Londrina/Caixa/IPEC, estará em Londrina hoje para treinamento. Os Jogos Olímpicos da Juventude serão realizados entre os dias 11 e 16 de outubro, em Buenos Aires.

Pedro Tombolim é natural de Cornélio Procópio e foi descoberto pelo Projeto Ouro do Olimpo, de sua cidade natal. O projeto é parceiro da equipe Londrina/Caixa/IPEC, a qual Pedro defende em competições nacionais e estaduais. O garoto é o atual líder do ranking nacional sub-18 na prova de sua especialidade, os 800 metros rasos.

Recentemente ele representou o país na Gymnasíade, a maior competição escolar do planeta, e foi vice-campeão mundial escolar no revezamento 200/400/600/800 metros. No final de semana, ele disputa a fase final dos Jogos da Juventude do Paraná, em Toledo.