Inscrições abertas para o Simpósio do Consumidor da OAB-Londrina

Com o tema geral “Relações de Consumo e Economia: Consumo Consciente e Sustentabilidade”, o IX Simpósio de Direito do Consumidor será realizado pela OAB-Londrina nos dias 26 e 27 de setembro, organizado pela Comissão de Direitos do Consumidor. As inscrições estão abertas e devem ser feitas diretamente da secretaria da sede da entidade (Rua Parigot de Souza, 311). Os valores são R$ 50,00 para profissionais e R$ 25,00 para estudantes.

A programação do simpósio, nos dois dias, acontece a partir das 19 horas. No dia 26, começa com Tarcísio Teixeira, que lançará livro sobre "Compra e Venda pela Internet: Novas Regras e Efeitos Econômicos" ; em seguida, palestras com Murilo Sechieri, sobre Saldo Ambiental Negativo e Hiperconsumo” e com Joana Stelzer (UFSC), que abordará "O Consumidor entre o Free Trade e o Fair Trade".

Na noite de 27 de setembro, Anderson de Azevedo (Londrina) abre os trabalhos abordando o tema "Consumo Insustentável e os Reflexos da Litigância Habitual" , e o evento será finalizado com palestra de Renato Porto (RJ) sobre "A Desinformação na Sociedade da Informação" .