Desfile Cívico-Militar deve reunir mais de 10 mil pessoas

Para que tudo ocorra de forma tranquila, trânsito na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Mossoró, estará fechado das 7h às 13h

Para comemorar os 196 anos da Independência do Brasil, a Prefeitura de Londrina realizará nesta sexta-feira (7), a partir das 9 horas, o tradicional Desfile Cívico-Militar, na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste/Oeste). Ele deve finalizar por volta das 11h30.

O desfile acontecerá no trecho compreendido pela Rua São Luiz à Rua Mossoró, que tem cerca de um quilômetro. Mas, para que ele aconteça, o trânsito de veículos estará interditado, das 7h às 13h, na Avenida Leste/Oeste, no percurso compreendido entre a rotatória da Avenida Rio Branco até a Rua Mossoró. Serão cerca de 1,3 quilômetro interditado para garantir a segurança daqueles que estão desfilando e daqueles que estiverem na concentração.

Os motoristas que precisarem passar pela Avenida Leste/Oeste poderão utilizar a Rua Porto Alegre ou a Rua Araguaia, que são vias paralelas e estarão liberadas para o tráfego. A população deve atentar também para o fato de que as vias que são transversais à Leste/Oeste e que dão acesso à avenida estarão fechadas. Durante todo o trajeto do desfile, haverá mais de 100 pessoas ajudando na sinalização do trânsito e na segurança dos motoristas e pedestres. Serão 30 agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), 20 policiais militares (PM), 60 profissionais da Secretaria de Educação, além dos Guardas Municipais (GM).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes, tudo está sendo organizado para que a população seja bem acolhida e que transcorra de forma segura e tranquila. “Esperamos de 12 a 15 mil pessoas no desfile, que será uma festa incrível ainda mais em um momento tão importante como a comemoração da Independência do Brasil. Convidamos todos para irem assistir, porque vale a pena e haverá uma união de esforços das forças de segurança, da Secretaria de Educação e da CMTU trabalhando juntas para que o desfile aconteça”.

Além disso, o secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki, lembra que para aqueles que vão participar desfilando é um momento marcante. “Desfilar é importante tanto para a pessoa quanto para a instituição, porque é um momento de interar e se integrar com as demais forças de segurança e instituições e é uma maneira de honrarmos o Dia da Independência”, complementou.

Sobre o desfile

A celebração, que inicia às 9h, deve terminar próximo ao meio-dia, visto que serão 55 entidades a desfilar, somando mais de 4 mil pessoas, além daquelas que forem assistir a ação cívica. A solenidade terá início com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina. Os primeiros a desfilar serão os 160 integrantes do Tiro de Guerra de Londrina, os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, o ex-combatente expedicionário da Força de Emergência das Nações Unidas, o pelotão e os veículos do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (BPM), da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar do Paraná, 3º Grupamento de Bombeiros e pelas Unidades Especializadas BPRv, BPAMb e BPEC.

Além deles, este ano, os 250 alunos mais a fanfarra do 2º Colégio Militar do Paraná também farão as honras. Depois deles, a população poderá ver o desfile das viaturas das forças policiais citadas, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal de Londrina, Guarda Mirim, e da 10ª Subdivisão de Polícia Civil. Outros profissionais e representantes de diversas instituições também estarão presentes ativamente, como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Viação Garcia, APAE, Sindicato Nacional dos Aposentados, ILECE, Associação da Melhor Idade do Jardim do Sol (AMISOL), EPESMEL, Secretaria Municipal do Idoso, Legião da Boa Vontade, BSGI, Escola Municipal Carlos Dietz e Noêmia Alaver Garcia Malanga, Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Walter Okano e do Insittuto de Educação Infantil e Juvenil.

Também participarão os Grupos de Escoteiros Verde Vale, Andrômeda, Ar Órion, Patriotas Londrina, Gideões Mirins e os Gideões Teens, Clube dos Desbravadores, de Aventureiros, Aventureiros do Amanhecer, de Aventureiros Bandeirantes Kids, Igreja Adventista do 7º Dia, Centro de Apoio ao Câncer, Compaz, Colégio Estadual do Patrimônio Regina, banda do Colégio Champagnat, 136º Ordem Demolay, Assembleia Pitágoras da Ordem Arco-Iris, Academia Madureira de Taekwondo, IPEC, Instituto José Gonzaga Vieira, Londrina Bristlebachs Futebol Americano, Cantoni, Hog-Harley Owners Group-Red Wheel, e o Clube de Carro Antigo, Omega Clube do Brasil e Jeep Club de Londrina finalizarão a atração.

Ana Paula Hedler/NC/PML