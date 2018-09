LEC pega o Brasil de Pelotas neste sábado no Estádio do Café

Sábado (08) o seu compromisso é no Estádio do Café! A partir das 16h30 a bola rola entre Londrina e Brasil de Pelotas pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2018. Para a partida os ingressos terão valores promocionais, além dos benefícios para portadores do Passaporte Alviceleste.

Os bilhetes terão o valor promocional de R$ 15,00 na arquibancada e R$ 25,00 na cativa. Os preços serão praticados até a hora do jogo. Além disso, agora os torcedores poderão adquirir seus ingressos com cartão nas lojas do Vale Sorte do Calçadão.

As lojas ficam na Av. Paraná - 21 (Entre Rua Hugo Cabral e Rua Pernambuco), e na Av. Paraná - 335 (Entre Rua Professor João Cândido e Avenida São Paulo). Serão aceitos cartões de débito e crédito.

Já os portadores do passaporte poderão levar um acompanhante na faixa e ainda concorrer aos prêmios da partida! Serão sorteados no intervalo uma cafeteira monodose oferecida pelo Café Itamaraty, um fardo das latas personalizadas da Moema, e um fardo de energético Furioso.

Ingressos avulsos:

Para o setor de arquibancada:

R$ 15,00 [meio-ingresso promocional]

Para o setor de cadeiras (coberto):

R$ 25,00 [meio-ingresso promocional]

Para o proprietário de cadeira cativa:

R$ 15,00

Para o setor destinado à torcida visitante:

R$ 15,00 [meio-ingresso promocional]