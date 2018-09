Das arquibancadas para a passarela Nanda Lippi quer ser a musa do Corinthians

Torcedora fanática está se preparando para disputar o titulo de musa do timão.

Sua paixão é descrita desde quando pequenina foi levada para o estádio. A empolgação da torcida, os gritos de guerra fez de Nanda Lippi uma torcedora fanática. Dona de uma beleza e simpatia logo não demorou para Nanda começar a ser reconhecida pela galera da torcida do timão. Agora em seu primeiro desafio maior a beldade decidiu disputar o titulo de musa do Corinthians, ela que está inscrita no concurso e ainda neste mês deve participar do desfile de apresentação das gatas que disputarão. “Não vai ser fácil, tem muita mulher bonita, mas com toda certeza não entrarei para perder, quero e mereço esse titulo.” Afirma Nanda que tem o símbolo do Corinthians tatuado em uma de suas pernas.

