Como aplicar o look Red Carpet da Bruna Marquezine na vida real

A designer de jóias e digital influencer Analú Dietrich, da Alada Store, admite que muitos de nós admiramos, mas não conseguimos criar conexão e tirar inspiração para usarmos na nossa vida: "Os looks 'Red Carpet' parecem sempre distantes e nada aplicáveis no mundo real, mas isso não é verdade! Podemos sim nos inspirar e tirar proveito com boas dicas para fazer bem bonito na passarela da vida real".

Confira 5 dicas de Analú Dietrich inspiradas no look de Bruna Marquezine que as mulheres podem começar a usar já no próximo look:

VESTIDO COM FENDA

A fenda na perna traz sensualidade para o look. Quando usada na medida certa, traz exatamente o efeito “sexy sem ser vulgar”. A atriz usou um vestido longo com tomara que caia e ousado na fenda, o que trouxe esse equilíbrio e efeito para o look. Você pode investir em um vestido de fenda e aplicar essa dica para os nossos eventos. O mercado tem muitas opções de tecidos, estampas e valores, que não precisam ser costurados com ouro 24k para dar um bom resultado. Inspire-se na ideia!

DESTAQUE NA JOIA

Embora o vestido seja deslumbrante, ele não apagou o destaque da joia, as duas peças não brigaram entre si. Você pode escolher uma cor mais neutra e lisa se quiser destacar seu belo colar ou seu par de brincos, por exemplo.

NÃO EXAGERAR NA MAKE

Você pode atrair os olhares e estar elegante sem precisar de uma make espetacular. No caso da Bruna, a make estava mais suave com tons claros e delicados, batom leve com toque de brillho. O que ficou muito mais elegante no contexto do que juntar a fenda do vestido com uma boca vermelha, por exemplo. Ou carregar na make dos olhos dentro de um visual com ouro e brilho. Ficaria demais.

PRINCESA MODERNA

O look princesa moderna conquistou mulheres atuais e estilosas, que gostam de se vestir com graça e feminilidade, mas em deixar de lado sua personalidade e liberdade. É como usar uma roupa bem estilo princesa com um toque ousado e moderno. Bruna usou um mix com três brincos que mesmo sendo com jóias clássicas, deu esse resultado.

NUDE NÃO BÁSICO

Podemos ver também que vestidos em tons nude, ouro e afins podem chamar tanta ou até mais atenção do que as cores vibrantes e estampadas, basta você aaber harmonizar a peça com elementos estratégicos como os citados nas dicas acima.

"Viu como podemos nos inspirar em tudo? Ninguém aqui vai sair costurando ouro no vestido para brilhar, mas já pode começar usar essas dicas douradas no próximo look", destaca a designer de joias da Alada Store.

