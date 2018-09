6º Festival Alternativo de Londrina vai contar com mais de 30 atrações musicais

Já estão à venda os ingressos para a 6ª edição do Festival Alternativo de Londrina, que vai trazer mais de 30 atrações musicais, entre bandas de destaque nacional, DJs internacionais e grupos londrinenses.

O evento será realizado no dia 17 de novembro no Parque de Exposições Ney Braga. Serão 14 horas de música ininterrupta, com atrações se alternando em cinco palcos diferentes.

O grande destaque é o Mainstage, um palco duplo, onde uma banda começa a tocar assim que a outra termina. É o espaço onde se apresentam nomes de destaque nacional. Entre os confirmados estão Mano Brown, Raimundos, CPM 22 e Cynthia Luz. Mas em breve a organização promete divulgar novas atrações de peso para o evento.

Os palcos “In tha Hauzz” e “Wonderland” serão dedicados à música eletrônica e vão contar com artistas brasileiros e do exterior. D-Nox e DJ Mau Mau são alguns dos confirmados, mas outros ainda serão anunciados.

A novidade do Festival Alternativo este ano é a montagem do palco “Valorizando a Cena”, onde se apresentam bandas londrinenses como Aminoácido e Hellway Patrol, além de outros grupos nacionais, como Tribo de Jah e Dead Fish.

O público ainda poderá acompanhar uma competição de skate de rua. É o campeonato Two Trick's Pro, idealizado pelo skatista Rogério Febem. Pela segunda vez no festival, a competição reúne alguns dos melhores skatistas brasileiros do estilo street.

Com tantas atrações assim, não é a toa que os organizadores esperam um público estimado em 12 mil pessoas. Boa parte dessa plateia vem de fora. Mais de 60 excursões já estão cadastradas em vários pontos do país como São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Balneário Camburiú (SC), Curitiba (PR), além de cidades do interior dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Ingressos

Os ingressos para o Festival Alternativo de Londrina podem ser adquiridos através do site www.gatherapp.com.br/festivalalternativo. A meia entrada para o setor da pista custa R$ 85, mas quem não tiver direito ao beneficio pode garanti-lo doando 1kg de alimento. Também há opções de camarote com open bar, apenas para maiores de 18 anos.

O Festival

O Festival Alternativo de Londrina é o maior evento da cidade em diversidade musical, quantidade de artistas contratados e de maior estrutura. Também se destaca pela inovação tecnológica.

Organizado pela LWD Entretenimento, o evento já trouxe a Londrina grandes nomes da música nacional, como Gabriel, o Pensador, Criolo, Cidade Negra, Emicida, Nação Zumbi, Marcelo D2, Natiruts, CPM22, Raimundos, entre outros.

Artistas internacionais da música eletrônica também marcam presença nas edições do festival.

Boris Brejcha e Sharam Jey, ambos da Alemanha, são alguns do dj’s que já passaram pelos palcos do evento.

A última edição foi realizada em maio do ano passado. Mesmo com 180 mm de chuva, cerca de 7 mil pessoas compareceram ao evento.

João Fortes/Asimp

Clique nas fotos para ampliar