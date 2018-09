Parque de Vila Velha oferece caminhada noturna da Lua Nova no feriado

O Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais, tem uma boa opção para quem quiser curtir o feriado de Sete de Setembro de uma maneira diferente. Na sexta-feira e sábado (7 e 8) o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), em conjunto com guias e condutores de ecoturismo locais, oferecem a caminhada noturna da Lua Nova.

O passeio é uma oportunidade para os visitantes observarem os astros em meio aos arenitos iluminados apenas pela lua e lanternas. Os passeios têm vagas limitadas e devem ser agendados por telefone ou e-mail.

O calendário poderá ser alterado se as condições climáticas não forem favoráveis ou se o número de inscritos no passeio for menor que 25 pessoas. Nesses casos, os participantes são comunicados por telefone com até três horas de antecedência.

Além da caminhada noturna da Lua Nova, o parque oferece outros passeios para conhecer a diversidade natural e curtir aventuras diferentes. Conheça um pouco sobre cada trajeto programado até o fim do mês:

Caminhadas noturnas

Realizadas em noites de lua cheia e lua nova. O trajeto de seis quilômetros na região dos Arenitos é recomendado para quem gosta de observar astros e aos que querem conhecer os arenitos de uma maneira diferente. O custo é de R$ 60 por pessoa e a idade mínima é de 10 anos.

Cicloturismo

Passeio pelas estradas internas do Parque para contemplação da natureza. O percurso tem 24 quilômetros, inicia no centro de visitantes e passa pelos três atrativos: Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada. O custo é de R$ 60 por pessoa e a idade mínima é de 14 anos.

O Parque Estadual de Vila Velha fica na BR-376, km 515 - Jardim Vila Velha, Ponta Grossa.

Agendamento

O agendamento deve ser feito pelo fone: (42) 99955-3503 ou pelo e-mail: agendamento.trilhas.pevv@gmail.com.

Estudantes, doadores de sangue, funcionário público e morador dos campos gerais, desde que com comprovantes, têm direito a meia entrada.

Localização: BR-376, km 515 - Jardim Vila Velha, Ponta Grossa – Paraná.