Transformação: musa fitness perde 43 quilos e se torna referência

Curitibana, Barbara Broska tem rotina dividida entre os treinos, ser mãe e fotografa profissional.

Infeliz com o que via no espelho, a Curitibana de 32 anos de idade soube bem o que fazer. Com um objetivo claro na cabeça a gata começou a se cuidar e no período de um pouco mais de três anos eliminou 43 quilos e passou a conquistar muita massa muscular. Hoje a gata ostenta um corpo invejável e diz que está no melhor momento de sua vida. A conquista com toda certeza não foi fácil, mudança radical na alimentação e na rotina, mas o resultado é além de visível, motivador. E para quem acha pouco, a gata é mãe de duas crianças e para manter a sua rotina de atleta com treinos intensos e dieta regrada, batalha para se dividir em sua rotina de fotógrafa, que é sua profissão, e o dia dia de uma mãe com todos os cuidados que seus filhos merecem.

Em sua estante, ostenta hoje dois troféus e três medalhas da categoria wellness de fisiculturismo, e quer ainda mais, não só no segmento fitness, mas também como musa, já que Barbara é uma referência e inspiração para mulheres de sua idade. Barbara realizou um lindo ensaio sensual que acompanha essa matéria. Existe também muitos convites sendo realizados para a beldade, que em breve dará mais informações aos fãs e seguidores. Resta torcer para ver o futuro mais que promissor da musa.

(ET.Eventos)