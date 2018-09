Traduções da Bíblia Sagrada ganham modelos e cores

As novas edições estão com descontos especiais em setembro, mês da Bíblia

No mês dedicado pela Igreja no Brasil à Palavra de Deus, a editora Canção Nova lança mais duas opções de cores - vinho e marrom trissé - para as capas da "Bíblia Sagrada – Tradução da CNBB", versão luxo, acabamento brochura, com e sem zíper. Os tons bege, rosa, azul marinho, marron e preto permanecem no mostruário.

Também fazem parte da parceria entre as Edições CNBB e a Editora Canção Nova os modelos com capa cartonada e dura, nas cores verde, azul e laranja, e com a imagem do Pai das Misericórdias.

Usada pelo fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, desde o período em que cursou Teologia, a Bíblia Sagrada “Ave-Maria" pode ser adquirida nas edições: "Ilustrada", modelo Luxo Grande, em couro; "Estudos", em acabamento Brochura; "Letra Maior" e "Letra Grande".

Da Paulus Editora, com tradução direta dos idiomas originais, estão disponíveis a "Bíblia de Jerusalém": média e com zíper, a grande encadernada; e a "Bíblia do Peregrino", no modelo Brochura capa dura.

E para atender o público infantil, a Editora Canção Nova oferece a “Bíblia para crianças”. Numa versão adaptada, são 480 páginas com as histórias mais conhecidas, complementadas por ilustrações que retratam os costumes e o vestuário da época.

No link loja.cancaonova.com/ofertas/especia-mes-da-biblia, o leitor encontra mais detalhes sobre os produtos de evangelização, que estão com descontos especiais no mês de setembro. A Central de Atendimento (12) 3186-2600 e os revendedores Porta a Porta também são canais para fazer pedidos ou esclarecer dúvidas.

