Youtuber Rezende lança seu novo livro em Londrina, dia 16

Lançamento de “Muito prazer, Rezendeevil” será nas Livrarias Curitiba, do Catuaí Shopping, às 14h, com bate-papo e sessão de autógrafos mediante senha

Atraindo multidões por onde passa, o youtuber Rezende, do canal Rezendeevil, promete reunir uma legião de fãs para mais um lançamento da sua carreira. No próximo domingo, dia 16, o jovem lança seu quarto livro, o “Muito prazer, Rezendeevil - Minha vida antes e depois do YouTube”, durante um bate-papo e sessão de autógrafos nas Livrarias Curitiba, do Catuaí Shopping, em Londrina, às 14h. Publicada pelo selo Suma da editora Companhia das Letras, a obra traz as principais histórias e aventuras do garoto narradas por ele mesmo, de forma leve e divertida, que são sua marca registrada.

“É uma felicidade enorme apresentar mais uma novidade para os meus fãs de Londrina, que é a minha casa. Fico muito grato em poder estar perto deles, ainda mais com um livro em que contei histórias tão pessoais. Quero que todos se divirtam e se identifiquem”, conta.

Rezende já vendeu mais de 500 mil cópias com seus demais projetos literários — “Dois Mundos, Um Herói”, “De Volta ao Jogo” e “Jogada Final”, que traziam narrativas no mundo quadrado de Minecraft. Neste lançamento, o leitor é convidado a fazer parte da vida do youtuber e conhecer melhor o menino por trás do ídolo da internet.

Regras do evento:

- Serão distribuídas 300 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas para clientes Leio+, na Livrarias Curitiba do Catuaí Shopping Londrina.

- A senha é individual e o atendimento será feito pela ordem numérica. Somente o portador do livro e da senha terá direito ao autógrafo e foto com o autor.

- Nesse encontro será assinado somente um livro por pessoa e do título Muito Prazer, RezendeEvil.

- É proibido autógrafo em papéis, marcadores ou quaisquer outros objetos.

- No espaço das assinaturas é proibido usar celulares, máquinas fotográficas ou qualquer outro equipamento para fazer selfies, vídeos ou gravações.

- O fotógrafo contratado irá registrar as pessoas ao lado do autor. As imagens estarão disponíveis gratuitamente em até 3 dias úteis no www.facebook.com/grupolivrariascuritiba

Letícia Baptista/Asimp