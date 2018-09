Ex-bailarina do Faustão, Vanessa Perez alonga os cabelos e mostra novo visual

Vaidosa, Vanessa Perez mudou o visual e comemorou novo penteado. A ex-bailarina do Faustão e campeã do concurso Musa do Brasil 2017 trocou os cabelos curtinhos por fios longos e volumosos com ajuda de mega hair. Desta vez ela experimentou uma novidade da marca brasileira Kamala. Trata-se de cabelo de qualidade sueca, exclusividade da empresa.

“Eu abandonei o mega hair há uns três meses, mas não consigo viver sem. Fico muito mais sexy, mais mulherão. É impossível ficar com o cabelo curtinho. Pra gente que é modelo e trabalha com a imagem, o mega hair dá um toque muito especial, principalmente em fotos. Escolhi esse loiro mesclado, acho que me deixou mais jovem também. Estou me amando”.

Com 60cm a mais de cabelo, a loira se surpreendeu ao ver o resultado, principalmente porque o novo mega hair oferece mais volume. “Já usei cabelo russo, indiano e brasileiro, mas nada se compara a esse, o sueco. As pontas são mais cheias e os fios bem mais finos. Também já experimentei muitas técnicas, mas essa de fita adesiva é muito mais prática. Além disso, fica mais natural. Parece meu cabelo de verdade”, brincou.

De visual novo, Vanessa agora vai buscar pelo segundo ano o título de Musa do Brasil. Disposta a superar suas 26 concorrentes, cada uma de um estado do país, a loira aposta na sua experiência e no shape perfeito. “Recentemente fiz uma lipoaspiração HD. O médico tirou quase 4 litros de gordura e moldou meus músculos, fiquei até com tanquinho (risos). Estou renovada e pronta para mais um desafio”, contou a modelo.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

