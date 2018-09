Esquentando os tamboris, musa Alane Pereira já se prepara para o carnaval 2019

Conhecida pelo seu gingado e beleza, a gata retocou o bronze e promete ensaio sensual.

Fato é o carnaval não está mais tão distante assim. Isto por que as maiorias das escolas de samba de São Paulo já definiram o seu enredo e já tem o seu hino para o carnaval 2019.

Dentro dessa ótica é sempre muito aguardado as beldades que irão compor a festa, e já a alguns anos o carnaval de São Paulo é presenteado com a bela morena Alane Pereira. A gata esteve recentemente retocando sua marquinha no Studio mais badalado do nordeste o SPA & Bronze Natal. Sempre muito bem recebida pela equipe da clinica, a beldade menciona que está muito ansiosa para viver o sonho de desfilar no carnaval mais um ano.

Querida da comunidade a gata é presença constante em todas as atividades da agremiação e deve mais um ano compor o time de musas do carnaval representando a Unidos de Vila Maria.

A escola tradicional da zona norte ano que vem levará ao sambódromo no sábado dia 02 de março o enredo “Nas asas do grande pássaro o voo da Vila Maria ao império do sol”.

