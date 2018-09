Hospital da Zona Norte tem nova diretoria

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, empossou no último dia 05, a nova diretoria do Hospital Anísio Figueiredo – Zona Norte, que pertence ao Governo do Estado. Reilly Alberto Aranda Lopes assumiu a direção geral e Ogle Beatriz Bachi de Souza, a administrativa.

Eles substituem, respectivamente, Mohammed El Kadri e Suzana Verlingue.

Aranda é administrador de empresas com especialização em gestão hospitalar e dirigiu o Hospital Evangélico de Londrina por cerca de sete anos. Enfermeira e tendo iniciado a carreira no Hospital da Zona Norte, Ogle respondia pela Central de Transplantes da região de Londrina. Seu substituto será nomeado nos próximos dias.

José Pedriali/Asimp