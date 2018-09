Hospital Evangélico de Londrina tem 15 novos leitos de UTI

O Hospital Evangélico de Londrina conta com mais 15 leitos de UTI adulto que atenderão exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde. Com a entrega na quarta-feira (5), a instituição mantida pela Associação Evangélica Beneficente de Londrina (Aebel), passa a ofertar 65 leitos a pacientes do SUS na região.

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, destacou que o Estado já repassou para o hospital R$ 1 milhão, além de uma ambulância no valor de R$ 126 mil. A instituição também recebe R$ 3,8 milhões por ano para reforço da Rede de Urgência e Emergência e da Rede Mãe Paranaense.

Ainda na 17ª Regional de Saúde (Londrina), Nardi participou da cerimônia de posse da nova diretoria do Hospital Anísio Figueiredo – Zona Norte, formada pelo diretor-geral Reilly Alberto Aranda Lopes e a diretora administrativa Ogle Beatriz Bachi de Souza.

“Esta nova diretoria chega para dar continuidade e otimizar os processos dessa enorme estrutura que é o Hospital Dr. Anísio Figueiredo. Estamos em uma nova fase, com desenvolvimento de novas ideias e potencialidades, que contribuirão para o fortalecimento da rede de saúde da população”, acrescenta o secretário.

O Hospital da Zona Norte conta com 117 leitos ativos de pronto-socorro, internação médica, pediátrica e cirúrgica que atendem aproximadamente 200 mil habitantes da região. O Zona Norte também conta com três salas operatórias ativas destinadas para cirurgias eletivas e de urgência de pequeno e médio porte. Os investimentos do Governo do Estado para a estruturação do hospital somam cerca de R$ 9 milhões.

AEN