PUCPR inicia atendimento do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal à população

A PUCPR Câmpus Londrina e a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina se uniram para formar o NAF PUCPR CÂMPUS LONDRINA (Av. Jockey Club, 485 - Hípica, Londrina – PR), um escritório de apoio Fiscal, Contábil e Tributário que terá como público-alvo microempreendedores individuais e moradores do entorno do Câmpus da Universidade.

Segundo a professora do curso de Ciências Contábeis da PUCPR Câmpus Londrina, Cacia Bittencourt Teixeira, “este projeto da Receita Federal do Brasil em parceria com a PUCPR visa promover a criação de núcleo universitário contábil para contribuir com a formação do futuro profissional contábil, bem como dar apoio aos cidadãos de baixa renda, que, de outro modo, não teriam acesso às orientações contábeis e fiscais básicas”.

Para o Delegado Luiz Fernando da Silva Costa, “o NAF tem como objetivo orientar contribuintes de baixa renda e os microempreendedores individuais (MEI)”, além de qualificar o futuro profissional por meio de uma vivência prática, proporcionando a aplicação prática do seu aprendizado acadêmico, assim como a geração de conhecimento acerca das obrigações tributárias por meio, por exemplo, de discussões, criação de palestras, grupos de estudo, treinamentos e visitas guiadas à RFB.

Os estudantes da PUCPR Câmpus Londrina receberam treinamento nos cursos presenciais na Receita Federal e na Rede NAF, plataforma digital de educação à distância inserida no CUBOZ (www.cuboz.com), onde existem centenas de cursos e treinamentos através de vídeos e apostilas elaboradas pela Receita Federal (totalmente gratuito e colaborativo) sobre os mais variados assuntos referentes à legislação tributária e fiscal.

O primeiro dia de atendimento (12/09) contará com a presença dos estudantes e dos auditores da Receita Federal que prestarão suporte aos estudantes no atendimento da inauguração do escritório.

