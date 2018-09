Educação inicia cadastramento na rede municipal de ensino para 2019

Primeira fase está aberta até o dia 28 de setembro, direcionada a turmas de P4, P5 e 1º ano; cadastro pode ser feito em qualquer unidade escolar

Teve início, no último dia 03, a primeira etapa da Chamada Pública Escolar em Londrina para cadastramento na rede municipal de ensino em 2019. O processo está aberto até o dia 28 de setembro. Neste primeiro momento, poderão ser solicitadas matrículas para turmas do P4, P5 e 1º ano. Sendo assim, a etapa é voltada aos estudantes que, em 2018, estão matriculados no C3, P4 e P5. O público-alvo são crianças nascidas de abril de 2012 até março de 2015.

Os pais e responsáveis podem realizar o cadastro em qualquer unidade escolar da rede municipal. Para isso, é necessário comparecer nas escolas ou Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs), levando o original dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança; faturas da Copel e/ou da Sanepar, recentes; CPF ou RG do responsável; e o número da inscrição imobiliária (disponível no carnê do IPTU).

Além dos alunos que já estão matriculados na rede municipal, a Chamada Pública Escolar abrange aqueles que devem realizar a primeira matrícula ou buscam transferência da rede particular. Por sua vez, os alunos que estão do 2º ao 4º ano terão o período de rematrícula no mês de dezembro, em cada unidade, uma vez que já contam com vaga garantida. Para estes casos, as transferências ou novas matrículas para essas turmas só serão atendidas no início do ano letivo de 2019.

O gerente de Matrícula e Documentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME), Junior Cesar Dias de Jesus, lembrou que, ao todo, o processo é composto de três etapas até a efetivação final das matrículas. “Após o cadastramento, serão emitidas, com previsão para outubro de 2018, as cartas-matrículas que deverão ser retiradas nas mesmas unidades onde o cadastro ocorreu. E, por último, os pais serão chamados a comparecer nas unidades indicadas portando toda a documentação pedida. Concretizadas todas as etapas, os alunos estarão garantidos no ano letivo de 2019”, explicou.

Atendimentos

Todas as unidades da rede municipal realizam o cadastro dos alunos. O horário de atendimento pode ser confirmado em cada unidade, ou diretamente no Setor de Matrícula e Documentação Escolar da SME, pelos telefones 3375-0235 e 3375-0236. Em média, as unidades atendem das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30.

No ano letivo de 2018 foram cadastradas cerca de 14.500 crianças. A distribuição é feita por um sistema de georreferenciamento que define a unidade mais próxima da residência dos pais e responsáveis, de acordo com o endereço fornecido no momento do cadastro.

Renan Oliveira/NCPML