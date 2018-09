Município realiza 18ª Semana da Paz

Durante os dias 22 de setembro até 7 outubro haverá diversas atividades como o Abraço no Lago, lançamento de livro, Fórum Estadual de Educação para Paz, entre outras

Na próxima quarta-feira (12), das 14h às 16h, os membros do Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz) e da Organização Não Governamental Londrina Pazeando vão se reunir para debater os preparativos finais para a realização da 18ª Semana Municipal da Paz. A reunião será realizada no Museu Histórico de Londrina (antiga estação ferroviária), na Rua Benjamin Constant, 900, no Centro.

A semana acontecerá de 22 de setembro até 7 outubro e englobará uma grande agenda de eventos. Entre eles está o 10º Abraço no Lago, que será realizado no domingo (23), às 9h30, no Lago Igapó II. Mais de 50 entidades já confirmaram a participação e aqueles que desejarem ainda podem se inscrever pelo e-mail paz@londrinapazeando.org.br ou com o secretário do Compaz, Luiz Claudio Galhardi, pelo (43) 99144-5276.

Entre as atrações do abraço está uma novidade que é o Projeto Pró Igapó, onde 10 mil Mudballs, ou seja, esferas com tecnologia probiótica e natural serão lançadas no lago para ajudar na decomposição natural da matéria orgânica encontrada ali. Isso ajudará a despoluir a água do lago.

Além disso, durante as três horas de atividades, os participantes poderão assistir a apresentação da Orquestra Londrinense de Viola Caipira São Domingos Sávio, de jogo de capoeira com o Grupo Maculelê Capoeira sem fins lucrativos, do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko de Tambores Festivos do Reino de Ryukyu, participar das ações do Projeto Feliz Idade, onde serão repassadas informações para o envelhecimento saudável, fazer atividades com os profissionais do NASF, receber informações sobre educação no trânsito com o voluntários da Ciranda do Bem, entre outras. Nesta edição, confirmaram presença também visitantes de Joinville, Curitiba e de Porto Alegre.

Para o secretário do Compaz, a semana mostra um pioneirismo de Londrina frente a outros municípios, visto que há quase duas décadas vem promovendo atividades em prol da não violência. “A 18ª Semana Municipal da Paz é um pioneirismo de Londrina, pois há 18 anos temos um evento focado na conscientização pela construção da cultura da paz, o lançamento de livro e há uma década o Abraço pela Paz. Essas ações não são apenas elas em si, mas fazem parte de um processo de interação, que requer organização de profissionais, jovens e da comunidade. Tudo em prol da construção da cultura da paz”, explicou.

Além do abraço, a semana trará o lançamento da 16ª edição do Livro Londrina Pazeando, no dia 24 de setembro, às 14h, no auditório da Prefeitura. Ele contém desenhos e redações de 78 pessoas e relatos de outras 93 sobre “A Importância do Círculo de Construção de Paz na Escola - Justiça Restaurativa e Paz - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16”.

Já no dia 25 de setembro, das 8h30 às 11h30, será realizado o 11º Fórum Estadual de Educação para Paz: Contribuição das Mídias para Construção de uma Cultura de Paz. O evento será realizado na sala 683, do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

No dia 26 de setembro, das 19h às 21h, haverá a 16ª Noite de Autógrafos com escritores e desenhistas autores do Livro Londrina Pazeando 2018, na Livraria Curitiba do Shopping Catuai. A ação será aberta ao público, inclusive para os participantes. Nos dias 6 e 7 de outubro, também será realizado o 8° ACAMPAZ: Acampamento pela Cultura de Paz 2018, na EPESMEL. O objetivo é interagir com as entidades para trocar as experiências através de atividades referentes à cultura de paz e a temática da Semana da Paz.

Ana Paula Hedler/NCPML