Casa da Mulher oferece oficina sobre os benefícios da soja

No próximo dia 20, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas – estará oferecendo a oficina “Soja e seus benefícios”, em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A palestra será na sede da Casa da Mulher, localizada na Rua Valparaiso, 189. As inscrições são gratuitas, e devem ser feitas pelo telefone 3378-0111.

A palestra tratará dos benefícios da inclusão da soja na alimentação, e será ministrada por alunos do Programa de Educação Tutorial (PET), de Tecnologia em Alimentos, da UTFPR. Esse programa consiste em grupos de estudos para capacitação de atividades extraclasse com o objetivo de garantir aos estudantes oportunidades diferentes das que aprenderiam nas salas de aula.

A Casa da Mulher é um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social e comunidade em geral. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes.

NC/PML