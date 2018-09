O jornalista e colunista do Jornal União, apresentador de TV e influenciador digital Gustavo Godoy estampa mais uma vez o editorial da marca nacional CNS de sapatos masculinos.

As fotos foram feitas no Hangar American em Londrina pelo fotógrafo Tawan Santos com produção de Donatto dos Anjos e produção visual de Fátima Martins Cabeleireiros. Os looks usados foram de Flávio Pamplona Alfaiataria.

As fotos ilustram o instagram da marca e do influencer @GustavoGodoy e já contabiliza muitas curtidas e comentários.

Clique nas fotos para ampliar